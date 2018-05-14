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До конца этого года на территории полигона «Широкий Лан» на Николаевщине планируется открытие военного городка нового образца, сообщил Президент Петр Порошенко.

«Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Это – первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств», - написал он в Facebook.

Порошенко пообещал обязательно заглянуть на строительство, «чтобы воочию проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники».

 
ForUm

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