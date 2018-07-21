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Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) выявила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах боевиков ОРДЛО. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Ziarul de garda.

По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодняшний день 18 из них задержаны, 15 – уже осуждены.

«По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине», - отметила Минзат.

Она добавила, что в Молдове граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине – по статье о терроризме.

Сообщается, что около 70% молдавских наемников, которые воевали на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные.
ForUm

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