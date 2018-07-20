Утром 20 июля на месте гибели журналиста Павла Шеремета собираются его коллеги и друзья, чтобы почтить его память.
В частности, среди людей есть депутаты Верховной Рады, активисты, сообщает «Украинская правда».
Также сюда пришла посол США Мари Йованович.
Люди несли цветы, некоторые держатли черные таблички с датой гибели журналиста и надписью «Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены».
Фото: УП
Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.
20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.
С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.
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