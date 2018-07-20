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Утром 20 июля на месте гибели журналиста Павла Шеремета собираются его коллеги и друзья, чтобы почтить его память.

В частности, среди людей есть депутаты Верховной Рады, активисты, сообщает «Украинская правда»

Также сюда пришла посол США Мари Йованович. 

Люди несли цветы, некоторые держатли черные таблички с датой гибели журналиста и надписью «Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены». 

Фото: УП

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля  2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. 

 
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