Подписанный Украиной Будапештский меморандум не защитил ее от агрессии России и на сегодняшний день стране нужны дополнительные меры безопасности – в первую очередь модернизировать Вооруженные силы. Об этом рассказал в интервью сайту «Сегодня» министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Отказ от имплементации Будапештского меморандума и других гарантий, которые есть у Украины, на самом деле очень большой обман. Эти гарантии должны соблюдаться и выполняться на практике, а не только на бумаге», – отметил он.

Кораблис уверен, что Украине нужны дополнительные меры безопасности и объяснил, что нужно делать, чтоб защититься от российской агрессии.

«Нужно модернизировать ВС Украины и увеличить их способность обороняться – это предварительное условие номер один. Без готовности ВС Украины и государства в целом обороняться никто не поможет. Как в Украине, так и за ее пределами никто никогда и не думал, что Россия может развязать войну против Украины», – подчеркнукл министр.

Министр обороны намекнул, что в составе НАТО Украина чувствовала бы себя в безопасности и привел в пример свою страну, в сторону которой Москва уже давно посматривает.

«Когда мы говорим о гарантиях, они должны на чем-то базироваться. Конечно, у нас в Литве ситуация кардинально отличается: мы члены НАТО, на нас работает статья 5 Вашингтонского договора и другие его положения очень конкретно описывают, что нападение на одну страну-члена НАТО означает нападение на весь Альянс. И конечно, в случае агрессии против нашей страны это будет также агрессия против Берлина, Лондона, Оттавы, США и всего Альянса. Это мощный сигнал нашим противникам, в первую очередь, Кремлю, что пробовать тестировать механизмы коллективной обороны Альянса не стоит, потому что это будет немедленная война абсолютно со всем Альянсом», – заявил Кароблис.

Как известно, Будапештский меморандум был заключен между Украиной, Россией, Британией и США в 1994 году. От Киева его подписал второй президент Леонид Кучма.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия нарушения Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины, не было.

В свою очередь представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что в тексте Будапештского меморандума Россия обязалась не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины.