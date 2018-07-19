В Соединенных Штатах судья принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в шпионаже в пользу Кремля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой Reuters.

Соответствующее решение суд принял из-за риска побега Бутиной из США. Сама она отрицает свою вину.

Во время слушания в окружном суде штата округа Колумбия прокуроры показали фотографию Бутиной. На ней изображено, как она встречается в ресторане в Вашингтоне с якобы российским агентом разведки.

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.