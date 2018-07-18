В США большое жюри присяжных предъявило россиянке Марии Бутиной новое обвинение - в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Прокурор округа Колумбия Джесси Лиу подписал в отношении 29-летней Бутиной обвинительное заключение, в котором говорится, что она действовала в качестве иностранного агента как минимум с 2015 года по настоящее время, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Politico.

Максимальное наказание по новой статье - десять лет лишения свободы. Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы иноагентом. Максимальное наказание по этому пункту - пять лет.

В документах суда говорится, что Бутина действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, продвигающую права на владение оружием,...с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл накануне заявил, что его клиентка не пыталась повлиять на политику США и лишь работала над «улучшением отношений между двумя странами».

Напомним, 16 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.