В США задержали гражданку России по подозрению в попытке повлиять на политику США. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на департамент юстиции страны.

Россиянку Марию Бутину арестовали в воскресенье, 15 июля.

Американские чиновники утверждают, что 29-летняя Бутина действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов России.

В материалах дела также указывается, что россиянка осуществляла свою деятельность без официального раскрытия факта, что она выполняет обязанности агента российского правительства, как того требует закон.

Российская сторона пока эти обвинения не комментировала.