Заявление президента РФ Владимира Путина об организации РФ «референдума» в Крыму нужно использовать при подготовке исков в международные суды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции: это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала «референдум» в Крыму. Наши юристы и дипломаты должны использовать это признание при подготовке исков для международных судов. Также важно признание Путина, что его визави не признает аннексии Крыма», – напасала она.

По словам Геращенко, для Украины также важно единство и единодушие Сената и Конгресса, Госдепа, Пентагона, Белого дома, республиканцев и демократов в ключевом: непризнание аннексии Крыма, оккупации Донбасса, нарушение границ Украины, ответственность РФ за это. «И сегодня это прозвучало от десятков влиятельных американцев, и устройство американской системы, системное функционирование всех институтов делает невозможным экспромты во внешней политике», – подчеркнула она.

Напомним, Путин на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки заявил, что президент США не признал незаконную аннексию Крыма.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», - отметил Путин.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - добавил он.