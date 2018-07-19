Международный суд ООН подтвердил обязательность выполнения Российской Федерацией его требования о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Россией Крыму, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Сегодня Международный суд ООН проинформировал агента Украины - заместителя министра иностранных дел по европейской интеграции Елену Зеркаль о своей позиции по выполнению Российской Федерацией приказа суда от 19 апреля 2017 года о применении временных мер по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этим приказом суд обязал Российскую Федерацию «воздерживаться от ограничений в отношении прав крымскотатарского народа сохранять свои представитель институты, включая Меджлис».

В МИД подчеркнули, что РФ нарушила этот очень четкий приказ и так и не сняла свой запрет деятельности Меджлиса, который впервые был введено в апреле 2016 года. «В своих письмах к сторонам суд подтвердил обязательность выполнения этого приказа и обязал Российскую Федерацию в 18 января 2019 проинформировать о конкретно принятых шагах, направленных на выполнение этого приказа. Длительное игнорирование Российской Федерацией приказов Международного суда является неприемлемым», – заявили в МИД.

Украина призвала РФ выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН, что было подтверждено сегодня.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.

19 апреля 2018 года Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой предоставить окончательное толкование своего же приказа о применении временных мер против России.