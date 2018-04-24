Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой предоставить окончательное толкование своего же приказа о применении временных мер против России, который был принят в прошлом году, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Соответствующее обращение от 19 апреля 2018 года было отправлено в суд сегодня.

Своим приказом МС ООН среди прочего обязал Россию «воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительские институты, включая Меджлис».

«Прошел год, и, несмотря на четкое предписание приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса. Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено приказом МС ООН», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина принципиально не согласна с такой позицией, поскольку текст приказа абсолютно четкий, понятный и требует немедленной отмены запрета. В связи с этим, Украина обращается в Международный суд ООН выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом.

Кроме этого, приказ МС ООН обязывает Россию «обеспечить доступ к получению образования на украинском языке», и призывает стороны не принимать меры, которые могли бы обострить спор перед судом, который включает в себя как и осуществление дискриминационных действий на территории АР Крым, так и поддержания актов терроризма на востоке Украины.

«Украина в очередной раз выражает глубокую обеспокоенность подходами России к толкованию положений решения суда по применению временных мер. Сегодня этим шагом Украина вновь заявляет, что действия Российской Федерации не соответствуют нормам международного права. Обращаемся к международному обществу с призывом настаивать на том, чтобы Российская Федерация соблюдала нормы международного права, включая выполнение обязательных приказов Международного суда ООН», – сказано в сообщенни.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.



