Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере «Ястребок» (филиал «Орленок»), которая произошла 16-17 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
У 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).
Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.
В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха «Ястребок» (филиал «Орленок») (Сосновое Лиманского р-на Донецкой обл.): недомогание почувствовали 60 детей, 33 ребенка госпитализировали.
Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Детское учреждение закрыли.
Число отравившихся в детском лагере «Ястребок» (филиал «Орленок») в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области достигло 94 человек.
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