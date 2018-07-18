Детское учреждение оздоровления и отдыха «Ястребок» (филиал «Орленок») в Лиманском районе Донецкой области, в котором произошло массовое отравление детей, закрыли, сообщает Госпродпотребслужба.

«По инициативе Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря и прекращении какой-либо деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018», - сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 18 июля из лагеря с признаками острой кишечной инфекции в медучреждения Донецкой области госпитализировали 91 пострадавшего, в том числе 76 детей и 15 взрослых с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания регистрировались 16 и 17 июля.

В ходе проведения обследования пищеблока выявлены нарушения санитарного законодательства. Так, на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника (работала 16-17 июля), на работу приняли работников кухни без прохождения должного медицинского осмотра, персонал не соблюдает требований личной гигиены (в частности, отсутствует мыло, антисептик, полотенца для рук). Кроме того, в питании детей используются блюда, не включенные в согласованное Госпродпотребслужбой перспективное меню; отсутствует журнал скоропортящейся продукции; не соблюдаются товарное соседство в холодильниках и температурные режимы хранения пищевых продуктов.

Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха «Ястребок» (Сосновое Лиманского р-на Донецкой обл.): недомогание почувствовали 60 детей, 33 ребенка госпитализировали.

Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.