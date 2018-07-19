По состоянию 10:00 19 июля число отравившихся в детском лагере «Ястребок» (филиал «Орленок») в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области возросло до 94 человек, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что в лечебные учреждения Донецкой области госпитализированы 79 детей и 15 взрослых.
На сегодняшний день все больные находятся на стационарном лечении.
Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха «Ястребок» (филиал «Орленок») (Сосновое Лиманского р-на Донецкой обл.): недомогание почувствовали 60 детей, 33 ребенка госпитализировали.
Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Детское учреждение закрыли.
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