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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что председатель региональной делегации Международного комитета Красного креста в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту игнорирует ее письма.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Вынуждена констатировать, что отсутствует какая-либо реакция председателя региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту на мои письма о посещении сотрудниками МККК Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова и содействии моим визитам к упомянутым гражданам Украины», - написала она.

Омбудсмен в очередной раз просит представителя МККК Магне Барту посетить украинцев в тюрьмах России и оккупированного Крыма, «чтобы предупредить возможные трагические последствия нарушения прав и свобод человека».

Напомним, МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой к украинским политзаключенным – гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.
ForUm

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