также в разделеСтолица
Под зданием НАПК установили памятник коррупции 8
В Киеве на 20 дней ограничат движение по Южному мосту 11
Националисты принесли в полицию «вещдоки» с Лысой горы 62
Погром лагеря ромов: координатора С14 взяли под домашний арест 37
В Киеве с уличного фонаря сняли двухметрового питона 51
В последний день перед подорожанием метро заработало почти 27 миллионов 17
Стала известна дата запуска поезда четырех столиц 60
На Киев подали в суд из-за новых цен на проезд 32
Столичный фуникулер закроют более чем на месяц 19
В Киеве из-за трех крестных ходов ограничат движение транспорта 27
Назначена дата суда по спору Киева и «Нафтогаза» 325
Пожар в хостеле: На поджегшего себя жильца открыли дело 19
Вслед за коммунальным транспортом в Киеве начали повышать цены в маршрутках 39
В Киеве разоблачили работу онлайн-порностудии 40
КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь 26
В Киеве в результате пожара в хостеле пострадали 6 человек 30
Станция метро «Левобережная» возобновила работу 31
Из-за сообщения о минировании закрыли станцию столичного метро «Левобережная» 24

Сегодня, 18 июля, около 6:00 в Киеве на улице Саперно-Слободская в результате ДТП два человека получили травмы несовместимые с жизнью, еще двое – госпитализированы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Прибыв по вызову, врачи констатировали смерть водителя и пассажира «Дэу Ланос».

Полицейские установили, что 28-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны проспекта Бажана, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ланосом». В результате ДТП водитель и пассажир «Дэу» погибли на месте происшествия.

Водителя и пассажирку иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства и механизм смертельной ДТП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги