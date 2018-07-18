Сегодня, 18 июля, около 6:00 в Киеве на улице Саперно-Слободская в результате ДТП два человека получили травмы несовместимые с жизнью, еще двое – госпитализированы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Прибыв по вызову, врачи констатировали смерть водителя и пассажира «Дэу Ланос».

Полицейские установили, что 28-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны проспекта Бажана, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ланосом». В результате ДТП водитель и пассажир «Дэу» погибли на месте происшествия.

Водителя и пассажирку иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства и механизм смертельной ДТП.