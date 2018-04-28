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Филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах в РФ, в котором, по мнению британских СМИ, якобы могли изготовить отравляющее вещество «Новичок», сносит свои корпуса. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

«ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там иде снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства», — рассказал он.

В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то еще больше нельзя. Однако территория института может использоваться для развития новых производств.

 


 

 

«Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей», — сказал Татаринов.

Напомним, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) заявили, что там никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок».

Один из основных разработчиков газа «Новичок» химик Вил Мирзаянов в своей книге «Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия» указал, что «Новичок» был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичев.

  
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