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В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок». Об этом заявил  бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает Интерфакс.

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», - сказал Бабич.

«В Саратовской области был объект «Горный», но не в Шиханах», - добавил экс-глава химкомиссии по разоружению, отметив, что «Горный» стал первым объектом где была завершена ликвидация химоружия.

Ранее газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».

Как указано на сайте ГосНИИОХТ, сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью «в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».
ForUm

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