Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Об этом сообщает The Times, передает РИА Новости.

По данным издания, химическая лаборатория находится в Саратовской области. Речь идет о военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы.

Сообщается, что Лондон представил эту информацию на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность Москвы к отравлению Скрипаля и убедить их присоединиться к санкциям против России. Как отмечает газета, по итогам этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.

По данным британской разведки, на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились испытания с целью определить, эффективен ли «Новичок» для совершения убийства за рубежом.

Как утверждает The Times, запасы, выявленные в Шиханах, были гораздо меньше, чем те, которые могли быть использованы в качестве оружия на поле боя, а это в свою очередь якобы предусматривает их применение для точечных атак.

«Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Несомненно, что россияне заметают следы, пока мы говорим», - сказал бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш где Бреттон-Гордон.

По его словам, ничто не указывает на то, что «Новичок» мог быть изготовлен в других местах в бывшем СССР.

3 апреля британские эксперты по химическому оружию из лаборатории Портон-Даун заявили, что не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипаля, при этом заявили, что перед ними и не ставилось такой задачи.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.