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Гражданина Российской Федерации Андрея Похвального, нанесшего на одном из турецких курортов, Аланье, украинскому туристу Андрею Сове побои, приведшие к его смерти, отпустили сразу после выплаты штрафа в размере 800 долларов США.

Нынешнее местонахождение Похвального неизвестно, говорится в сюжете ТСН. По одной версии событий, Похвальному запретили покидать пределы Турции, а по другой ― он успел выехать назад в Россию. 

Журналисты также выяснили, что Похвальный даже не жил в этой гостиннице - туда он пришел смотреть футбол, приехал в Турцию из Таганрога.

«Он остался безнаказанным, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виноватым, он уже не встанет и не расскажет никому, как было на самом деле. Свидетели были тот россиянин и работники отеля. Естественно, они не дадут показаний против этого русского. Мы бы очень хотели знать, где он», ― заявила сестра жены погибшего Татьяна Кулинич.

Тело убитого страховщики вернут на днях в Украину. 

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина несколько дней находился в коме, в сознание не приходил. 14 июля он скончался.
ForUm

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