Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова оцениваются в 5,71 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Экономическая правда.
Ахметов занимает 307 позицию в рейтинге.
По данным агентства, в последнее время Ахметов потерял 13,8 млн долларов, при этом за последний год его состояние увеличилось на 994 млн долларов.
Напомним, самым богатым человеком в современной истории стал председатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос – его состояние превысили 150 млрд долларов.
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