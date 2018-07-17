Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова оцениваются в 5,71 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Экономическая правда.

Ахметов занимает 307 позицию в рейтинге.

По данным агентства, в последнее время Ахметов потерял 13,8 млн долларов, при этом за последний год его состояние увеличилось на 994 млн долларов.

Напомним, самым богатым человеком в современной истории стал председатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос – его состояние превысили 150 млрд долларов.