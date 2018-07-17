Президент Петр Порошенко и глава НАБУ Артем Сытник должны быть привлечены к уголовной ответственности за геноцид украинского народа.

Об этом на митинге у стен Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает КП в Украине.



«Когда больше 10 тысяч парней легли в землю на Донбассе, коррупция уничтожает страну. У всех коррупционеров должны быть лица и имена. Это Порошенко и его подельники. Они создали якобы антикоррупционные органы, которые уничтожают будущее страны. Я обвиняю Порошенко в геноциде страны. Я обвиняю директора НАБУ Артема Сытника в саботаже борьбы с коррупцией. НАБУ не способно бороться с коррупцией в верхах, поскольку при Сытнике оно само стало коррумпированным органом», — сказал он.



Кива отметил, что НАБУ лишь тратит бюджетные деньги, но не ведет борьбу с коррупцией.



«На НАБУ выделяется миллиард гривен в год. Но что мы видим? Ни одного завершенного дела. Мы видим ночные визиты Сытника к Порошенко. Мы видим только дорогие автомобили и оффшорные счета. 4 миллиарда за 4 года ушли коту под хвост. Украина превратилась в кладбище, на котором растут только магазины «Рошен». Я требую от Назара Холодницкого возбуждения уголовных дел против Порошенко и Сытника. Против тех, кто узурпировал власть в нашей стране», — заявил лидер СПУ.



Во время митинга СПУ у стен САП произошла провокация. Группа «антикоррупционеров» во главе с Виталием Шабуниным попытались сорвать акцию. Митингующие с обеих сторон забросали Шабунина и Киву зеленкой. Значительно больше досталось Шабунину.



«Шабунин всегда был провокатором. Сегодня он стал еще одной дешевой марионеткой в руках Порошенко. Они пытаются заткнуть нам рот. Но народ не заткнешь. Мы пришли к САП требовать выполнения их обязательств по борьбе с коррупцией. Потому что НАБУ находится «под колпаком» у Порошенко. Мы требуем и будем требовать привлечения к ответственности коррупционеров. Все они, начиная от Порошенко и Сытника, должны сесть на нары!» — сказал по этому поводу Кива.