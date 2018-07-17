также в разделеПолитика
Медведчук о встрече Трамп-Путин: США не будут отстаивать интересы Украины
Порошенко: Россия должна ответить за катастрофу МН17 18
Кравчук согласился свидетельствовать в защиту Януковича, но его не будут допрашивать 72
Порошенко прокомментировал встречу Трампа и Путина 97
Путин обещает крайне негативную реакцию на вступление Украины в НАТО 55
Еще один нардеп собрался в президенты 60
Украина будет усиливать оборону Мариуполя 59
Сийярто: Киев «ничего не сделал» для изменений закона об образовании 31
Трамп на встрече с Путиным не признал аннексию Крыма 96
Путин пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину 62
Порошенко: Украина вместе с НАТО защищает Европу 34
КИУ: Три лидера фракций почти не голосовали в июне 37
Порошенко не исключает атаку России на Мариуполь 107
G7 требует от РФ дать объяснения следствию по катастрофе MH17 129
Порошенко призвал греко-католиков «бороться и молиться» за автокефалию украинского православия 45
Порошенко: Нет оснований считать, что томос об автокефалии уже «у нас в кармане» 71
Порошенко договорился с Орбаном продолжить диалог по закону об образовании 23
Порошенко остался очень доволен встречей с Трампом 274

Президент Петр Порошенко и глава НАБУ Артем Сытник должны быть привлечены к уголовной ответственности за геноцид украинского народа.

Об этом на митинге у стен Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает КП в Украине.

«Когда больше 10 тысяч парней легли в землю на Донбассе, коррупция уничтожает страну. У всех коррупционеров должны быть лица и имена. Это Порошенко и его подельники. Они создали якобы антикоррупционные органы, которые уничтожают будущее страны. Я обвиняю Порошенко в геноциде страны. Я обвиняю директора НАБУ Артема Сытника в саботаже борьбы с коррупцией. НАБУ не способно бороться с коррупцией в верхах, поскольку при Сытнике оно само стало коррумпированным органом», — сказал он.

Кива отметил, что НАБУ лишь тратит бюджетные деньги, но не ведет борьбу с коррупцией.

«На НАБУ выделяется миллиард гривен в год. Но что мы видим? Ни одного завершенного дела. Мы видим ночные визиты Сытника к Порошенко. Мы видим только дорогие автомобили и оффшорные счета. 4 миллиарда за 4 года ушли коту под хвост. Украина превратилась в кладбище, на котором растут только магазины «Рошен». Я требую от Назара Холодницкого возбуждения уголовных дел против Порошенко и Сытника. Против тех, кто узурпировал власть в нашей стране», — заявил лидер СПУ.

Во время митинга СПУ у стен САП произошла провокация. Группа «антикоррупционеров» во главе с Виталием Шабуниным попытались сорвать акцию. Митингующие с обеих сторон забросали Шабунина и Киву зеленкой. Значительно больше досталось Шабунину.

«Шабунин всегда был провокатором. Сегодня он стал еще одной дешевой марионеткой в руках Порошенко. Они пытаются заткнуть нам рот. Но народ не заткнешь. Мы пришли к САП требовать выполнения их обязательств по борьбе с коррупцией. Потому что НАБУ находится «под колпаком» у Порошенко. Мы требуем и будем требовать привлечения к ответственности коррупционеров. Все они, начиная от Порошенко и Сытника, должны сесть на нары!» — сказал по этому поводу Кива.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги