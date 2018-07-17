Арестованные в ходе расследования коррупционной схемы отчуждения коммунального имущества международного аэропорта «Одесса» недвижимость и корпоративные права общей стоимостью более 2 млрд грн переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу ООО «Международный аэропорт Одесса» и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» о снятии ареста с активов, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Указанное решение вступило в силу, поэтому шансы на возврат имущества территориальной общине города Одесса выросли», - отметили в Бюро.

Арест на активы аэропорта «Одесса» наложен в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта в пользу субъектов хозяйствования. Это произошло в результате создания Одесским горсоветом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (конечными владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели) ООО «Международный аэропорт «Одесса», в уставный фонд которого было передано имущество КП «Международный аэропорт «Одесса». В созданном ООО местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

В ходе расследования детективы НАБУ инициировали наложение ареста на имущество созданного общества. 29 марта 2018 Соломенский районный суд Киева принял решение о передаче недвижимого имущества (общей площадью более 65 тыс. кв. м) международному аэропорту «Одесса» и 75% акций компании, которая им владеет (ООО «Международный аэропорт «Одесса») в управление АРМА. В течение следующих месяцев ООО «Международный аэропорт «Одесса» и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» безуспешно пытались добиться снятия ареста с упомянутого имущества.