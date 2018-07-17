Бывший президент Леонид Кравчук согласился свидетельствовать в суде в защиту беглого президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Об этом на заседании Оболонского районного суда Киева во вторник, 17 июля, сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 13 июля защита Януковича провела встречу с Кравчуком, на которой тот согласился стать свидетелем со стороны защиты.

«Леонид Макарович согласился прийти в Оболонский суд и дать показания относительно известных ему событий, в частности по февралю 2014 года», - сказал Сердюк.

По словам адвоката, Кравчук намерен дать показания о наличии «плана уничтожения Януковича по примеру Чаушеску».

Кроме того, защита заявляет о согласии экс-министра обороны Павла Лебедева дать показания в защиту экс-президента по видеоконференцсвязи из Москвы (Россия).

Прокуратура выступила против допроса указанных свидетелей, так как они не были заявлены ранее.

Суд решил отказать в допросе Кравчука.

«То, что он может сообщить, не касается уголовного производства, а является общими выводами о ситуации в Украине», - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Он также зачитал протокол допроса Кравчука, согласно которому в феврале 2014 году на телефон экс-президента поступили звонки от неизвестных лиц из Хмельницкой и Черкасской областей, которые сообщили о создании группы для ликвидации Януковича.

Кравчук передал эту информацию экс-главе Администрации Андрею Клюеву.

При этом на ответные звонки неустановленные лица не отвечали.

Суд решил, что это показания от третьих лиц, и необходимости допроса в суде Кравчука нет.