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Недвижимое имущество международного аэропорта «Одесса» и 75% акций компании, которая им владеет (ООО «Международный аэропорт Одесса»), переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующее решение об аресте этих активов и дальнейшую передачу АРМА принял следователь судья Соломенского районного суда Киева 29 марта, удовлетворив ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

В частности, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. Кв. м.

Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одесса.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта «Одесса» в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО «Международный аэропорт Одесса», в уставный фонд которого был передано имущество КП «Международный аэропорт Одесса». В созданном ООО «Международный аэропорт «Одесса» местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2016 года.
ForUm

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