Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) доставили в воскресенье из Украины еще одного из функционеров террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETО) Юсуфа Инана, считавшегося «экспертом преступной организации по СМИ». Об этом сообщает Анадолу.

«Инан создал большое число интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых пытался манипулировать общественным мнением в Турции», - пишет издание.

По поручению главаря преступной организации – Фетуллаха Гюлена, Инан распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Инан доставлен в Турцию в воскресенье во второй половине дня.

Сотрудники MİT ранее уже проводили успешные операции по задержанию сторонников Гюлена за рубежом.

29 марта 2018 года спецслужбы Турции доставили из Косово шестерых функционеров FETО.

10 апреля из Габона были доставлены еще три функционера террористического течения Гюлена.

12 июля опять из Украины, а также из Азербайджана в Стамбул были доставлены два пособника Гюлена - Салих Зеки Йигит и Иса Оздемир.

Как известно, в ночь на 16 июля в Турции группа военных предприняла неудачную попытку военного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. В результате погибли 240 человек.

Премьер-министр Турции обвинил в организации попытки военного переворота Гюлена.

Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника.

Суд Стамбула заочно арестовал Гюлена.