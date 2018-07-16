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Сервис Booking.com исключил возможность бронировать объекты размещения в аннексированном Крыму. Сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова, пишет Крым.Реалии.

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», – сообщается на сайте сервиса.

Владелица одного из хостелов в Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса, в котором говорится, что компания ограничила бронирование из-за санкций Евросоюза.

«Компания Booking.com всегда стремиться соблюдать все соответствующие и применимые законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму», – говорится в ответе компании.

В декабре 2016 года прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении сайта Booking.com за «торговлю краденым». В частности отмечалось, что сервис «проводит операции и продает проживания в санаториях и гостиницах Крыма, украденных у Украины».

Позже Booking.com сделал доступным поиск и бронирование проживания в аннексированном Крыму только для тех, кто путешествует не в целях отдыха.

В мае 2017 года Booking.com обозначил Крым частью Украины.
ForUm

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