Сотрудники столичной полиции прекратили деятельности онлайн-порностудии, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк, проведя ряд мероприятий, правоохранители установили функционирование веб-студии и лиц, причастных к ее организации. После проведения санкционированного обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.

«Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порно-студию, в которой «работали» восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно пять долларов США», - сообщил правоохранитель.

В ходе проведенного обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Кроме того, следователи нашли в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно марихуану.

Организаторов бизнеса задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы», - добавил Гаврилюк.