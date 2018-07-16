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Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сирец на жилищный массив Виноградарь. Линия будет состоять из двух станций – Мостицкая, Проспект Правды, а также из участка вилочного ответвления в сторону станции Виноградарь. Об этом говорится в распоряжении КГГА  №1216 от 11 июля 2018 года, сообщает LIGA.net.

Стоимость строительных работ, которые, как ожидается, будут длиться 36 месяцев, оцениваются в 6,3 млрд грн.

Согласно распоряжению, участок метрополитена будет пропускной способностью 40 пар поездов в час. Общее количество работающих составит 100 человек, количество созданных рабочих мест - 60.

Проект будет реализован за счет средств местного бюджета, отмечается в документе.

Сроки начала строительства не уточняются.

Напомним, ранее первый заместитель начальника «Киевского метрополитена» Валерий Гавриленко заявил, что станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» до жилого массива столицы Виноградарь намерены построить до конца 2019 года.

 
ForUm

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