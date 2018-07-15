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Компания Twitter заблокировала аккаунты DCLeaks и Guccifer 2.0., которые фигурируют по делу о вмешательстве Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию 2016 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление представителя компании.

«В субботу социальная сеть Twitter заблокировала два аккаунта, связанные с 12 российскими шпионами, которым спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года», - идет речь в сообщении.

В Twitter добавили, что указанные аккаунты были заблокированы за нарушение правил пользования соцсетью.

По словам спикера компании, DCLeaks и Guccifer 2.0, участвовали в хакерстве и поэтапном обнародовании секретных документов

Как сообщалось, 13 июля заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.

Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.
ForUm

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