Шестнадцать протестующих были убиты и 33 ранены в результате протестов в Ираке. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Iraq News.

«На протесте в провинции Эль-Мутанна погибли протестующие во время штурма штаб-квартиры Движения Национальной Мудрости», - говорится в сообщении.

Были сожжены некоторые штабы политических партий и телевизионная станция.

Стремясь подавить беспорядки, премьер-министр Ирака Абади приказал силам безопасности находиться в состоянии высокой готовности и ввести комендантский час в нескольких южных провинциях.

Напомним, массовые акции протеста, охватившие юг Ирака, перекинулись на столицу страны. Из-за массовых беспорядков в Багдаде заблокировали доступ к интернету.