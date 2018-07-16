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За прошедшие сутки, 15 июля, противник 29 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песок, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

Вследствие вражеского огня был ранен один из наших защитников.

По данным разведки один оккупант уничтожен, еще один – ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.
ForUm

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