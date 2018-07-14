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Массовые акции протеста, охватившие юг Ирака, перекинулись на столицу страны Багдад.

В частности, стихийный антиправительственный митинг прошел в шиитском квартале Багдада Аш-Шуле, сообщает Анадолу.

По прибытии на место проведения акции представителей сил безопасности протестующие начали жечь автомобильные шины.

Предполагается, что протесты распространятся и на другие районы иракской столицы.

На юге Ирака ширятся акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли и перебоев с подачей электричества.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, уже распространились на другие города региона.

По данным источников в силах безопасности страны, в Басре протестующие пытались ворваться отель, где остановился премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади.

Как сообщают местные источники, в городе Наджаф группа митингующих захватила здание мэрии.

В Басре добывается 80 процентов экспортируемой Ираком сырой нефти. Кроме того, Басра является единственным портовым городом в стране.

При столкновениях сил безопасности и протестующих  в южном иракском городе Мейсан погиб один человек, сообщают местные источники.

В Мейсане митингующие подожгли здания правящей партии «Дава», «Движения национальной мудрости», а также проиранских организации «Бедир» и «Высшего исламского совета».

В городе Наджаф манифестанты ворвались в здание местного аэропорта.

Совет нацбезопасности Ирака на экстренном заседании под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади принял решение о блокировании доступа в интернет в столице страны Багдаде.  Данная мера принята в связи с массовыми беспорядками, охватившими южные регионы Ирака и перекинувшимися на Багдад.

В городе усилены меры безопасности. Правоохранительные органы перекрыли въезд в «Зеленую зону», где расположены правительственные здания.

 
ForUm

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