Массовые акции протеста, охватившие юг Ирака, перекинулись на столицу страны Багдад.
В частности, стихийный антиправительственный митинг прошел в шиитском квартале Багдада Аш-Шуле, сообщает Анадолу.
По прибытии на место проведения акции представителей сил безопасности протестующие начали жечь автомобильные шины.
Предполагается, что протесты распространятся и на другие районы иракской столицы.
На юге Ирака ширятся акции протеста против ухудшения состояния коммунальной отрасли и перебоев с подачей электричества.
Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, уже распространились на другие города региона.
По данным источников в силах безопасности страны, в Басре протестующие пытались ворваться отель, где остановился премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади.
Как сообщают местные источники, в городе Наджаф группа митингующих захватила здание мэрии.
В Басре добывается 80 процентов экспортируемой Ираком сырой нефти. Кроме того, Басра является единственным портовым городом в стране.
При столкновениях сил безопасности и протестующих в южном иракском городе Мейсан погиб один человек, сообщают местные источники.
В Мейсане митингующие подожгли здания правящей партии «Дава», «Движения национальной мудрости», а также проиранских организации «Бедир» и «Высшего исламского совета».
В городе Наджаф манифестанты ворвались в здание местного аэропорта.
Совет нацбезопасности Ирака на экстренном заседании под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади принял решение о блокировании доступа в интернет в столице страны Багдаде. Данная мера принята в связи с массовыми беспорядками, охватившими южные регионы Ирака и перекинувшимися на Багдад.
В городе усилены меры безопасности. Правоохранительные органы перекрыли въезд в «Зеленую зону», где расположены правительственные здания.
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