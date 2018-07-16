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Британские правоохранители считают, что к отравлению экс-шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери причастны сотрудники ГРУ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Великобритании и США, осведомленных о ходе расследования, сообщает УНИАН.

По данным издания, атака на Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ.

Как заявил NYT один из американских источников, британские правоохранительные органы близки к тому, чтобы «назвать конкретные лица, которые, как они считают, провели операцию». При этом следователи допускают, что за отравлением Скрипаля стоит другая российская спецслужба или частная структура.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.
ForUm

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