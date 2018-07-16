Вчера, 15 июля, в больнице скончалась вторая женщина, сбитая пьяным председателем Перечинской райгосадминистрации Виктором Олефиром.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Перечина Иван Погориляк.

«К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП с участием председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв этого дорожно-транспортного происшествия», – написал он.

Напомним, 13 июля около 22:30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на улице Ужгородской в Перечине Закарпатской области совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации.

За час до смертельного ДТП Олефир попал в другую аварию.

Глава РГА отстранен от должности и написал заявление на увольнение.

Прокурор Закарпатской области объявил Олефиру о подозрении.