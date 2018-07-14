Прокурор Закарпатской области объявил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего) председателю Перечинской РГА Виктору Олефиру, который ночью, 13 июля, совершил наезд на двух местных женщин, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Председатель райгосадминистрации задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас готовится ходатайство, об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 июля около 22:30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на улице Ужгородской в Перечине Закарпатской области совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации.

За час до смертельного ДТП полиция задерживала Олефира за другую аварию, но отпустила.