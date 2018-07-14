Вчера, 13 июля, около 22:30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на улице Ужгородской в Перечине Закарпатской области совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В то же время, в отделе коммуникации с общественностью полиции Закарпатской области отметили, что следственно-оперативная группа Перечинского отделения полиции установила, что председатель РГА управлял джипом марки на иностранной регистрации.

Пострадавших - двух жительниц города Перечин возрасте 71 и 56 лет «скорая» доставила в реанимацию районной больницы. К сожалению, младшая женщина скончалась от полученных травм. За жизнь второй борются врачи.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз с целью установления всех обстоятельств ДТП.

Фото: Mukachevo.net

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Кроме того, по данным ОГА, Олефир отстранен от должности, написал заявление на увольнение, а в Киев направлены материалы на его увольнение.