За час до смертельного ДТП полиция задерживала главу Перечинской РГА Виктора Олефира за другую аварию, но отпустила, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Отмечается, что 13 июля в 21:08 то есть за час до смертельного ДТП в Перечине, в Перечинское отделения полиции поступило сообщение, что в селе Ворочово по ул. Главной произошло дорожно-транспортное происшествие - председатель Перечинской РГА за рулем внедорожника Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

«На место выехала полиция и, увидев, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его из-за того, что в результате аварии не было пострадавших», – говорится в сообщении.

Москаль поручил начальнику Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роману Стефанишину срочно провести служебное расследование по данному факту, установить, кто выезжал на место происшествия, уволить этих людей за халатное исполнение служебных обязанностей, а материалы расследования передать в прокуратуру.

Напомним, 13 июля около 22:30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на улице Ужгородской в Перечине Закарпатской области совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации.