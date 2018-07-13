Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с решениями так называемых судов российской оккупационной власти Крыма от 13 июля по делам граждан Украины Евгения Панова и Владимира Балуха, сообщает пресс-служба МИД.

«Обвинение Евгения Панова в «участии в диверсионно-террористической деятельности» является сфабрикованным и политически мотивированными, а его осуждение к 8 годам колонии строгого режима – нелегитимно», – говорится в сообщении.

В МИД особое беспокойство вызывает тот факт, что во время проведения «досудебных следственных действий» к Панову применялись пытки, что является грубым нарушением основных норм международного права в области прав человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, а также в ряде международных конвенций, осуждают пытки и другое жестокое обращение.

«Решительно осуждаем продолжающиеся репрессии против Владимира Балуха, которому т.н. «Железнодорожным районным судом» в оккупированном Симферополе сегодня было отказано в условно-досрочном освобождении», – подчеркнули в ведомстве.

«Требуем от государства-оккупанта немедленно прекратить репрессии против граждан Украины Евгения Панова, Владимира Балуха, а также более 60 наших соотечественников, содержащихся кремлевским режимом в России и в оккупированном Крыму, освободить их из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение домой», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

В этот же день подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.