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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет говорить на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки (Финляндия), о нераспространении ядерного оружия. Об этом американский лидер сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

«Я буду встречаться с президентом Путиным в понедельник ... Мы с президентом Путиным будем говорить о ряде дел: Украине, Сирии, будем говорить о других регионах Среднего Востока. Я буду говорить о нераспространении ядерного оружия», - отметил Трамп.

Он добавил, что США и Россия обладают значительным ядерным арсеналом, который постоянно обновляется обеими странами. «И это очень плохая политика. У нас нет выбора, но мы мощно большие, и они очень большие, и поэтому я буду говорить о нераспространении ядерного оружия», - сказал Трамп. 

Он поставил Соединенные Штаты на первое место по ядерному арсеналу, Россию - на второе, а Китай - на третье. «И все мы будем говорить об этом. Как по мне, это стало бы огромным достижением, если бы мы могли сделать что-то с ядерным нераспространением. И мы будем говорить о других вещах. Я знаю, что вы спросите, будем ли мы говорить о вмешательстве в выборы, и я поставлю этот вопрос», - сказал Трамп.

В этой связи он выразил надежду, что у США будут хорошие отношения с Россией. «Я думаю, что премьер-министр (Тереза Мэй) согласилась бы, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами, это было бы хорошим делом, а не плохим. И надеюсь, что это произойдет», - подчеркнул президент США. Отдельно Трамп выразил недовольство заявлениями, что он якобы «любит Россию».

«Я люблю Соединенные Штаты, но я бы хотел объясниться с Россией, Китаем и другими странами», - подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что не имеет больших ожиданий от встречи с Путиным. «Я не еду туда с большими ожиданиями, но мы, может, выйдем с очень неожиданными результатами, но отношения очень важны», - подчеркнул американский лидер.

Напомним, встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.

Трамп заявил, что на этой встрече будет говорить об Украине.
ForUm

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