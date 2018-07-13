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На многих станциях киевского метрополитена у касс в последний день перед подорожанием проезда собрались большие очереди, сообщает Укринформ.

Пассажиры пытаются приобрести или пополнить пластиковые бесконтактные карточки для проезда в метро. На некоторых станциях, в частности на станции «Площадь Льва Толстого», пассажирам в кассах заявляют, что карточки на пополнение счета для проезда уже кончились.

Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте столицы произойдет 14 июля.

Так, с 14 июля стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте составит 6,3 грн - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой, и 8 грн - за разовую поездку.
ForUm

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