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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году катастрофой своего предшественника Барака Обамы. Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

Трампа спросили, что он думает об улучшении отношений с Россией в то время, как Крым остается оккупированным. «Президент Обама потерпел большой провал с Крымом. Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) сделал бы это, если бы я был президентом. Он захватил Крым, и он на самом деле это сделал во время администрации Обамы», - сказал Трамп.

«Это было катастрофой Обамы. И я думаю, если бы я был тогда президентом (в 2014 году. – Ред.), он бы не захватил Крым», - повторил Трамп.

На вопрос, как он может исправить ситуацию с оккупацией Крыма Россией, Трамп ответил: «Мы посмотрим, что произойдет. Я имею в виду, что это процесс. Если бы я знал, я бы не сказал, потому что это поставило бы нас в невыгодное положение, но мы посмотрим, что произойдет», - сказал Трамп.

«Крым стал еще одним плохим наследством, которое я получил», - отметил Трамп и добавил, что еще одним плохим наследством стала ситуация с Северной Кореей и ее ядерной программой. По словам Трампа, по Крыму он не может много сказать. «Мы рассматриваем это таким же образом, как я рассматриваю много других катастроф, которые я получил в наследство. Я получил много плохих ситуаций, и я исправляю их одна за одной, и я знаю, как их исправить», - сказал Трамп.

Отметим, что Трамп не впервые обвиняет Обаму в аннексии Крыма Россией. В частности, накануне президент США заявил, что недоволен ситуацией с аннексией Крыма Россией, но не знает, что будет с полуостровом в будущем.

В частности, его спросили, признает ли он аннексию Крыма, а сам полуостров частью России. «Это интересный вопрос, потому что задолго до того как я стал президентом, президент Обама позволил этому случиться. Это произошло во время его каденции, не моей каденции», - сказал Трамп.

 
ForUm

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