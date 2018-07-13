Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом заявили в Совете по правам человека при президенте РФ со ссылкой на данные Службы исполнения наказаний России, сообщает 112 Украина.

«Совет получил от Федеральной службы исполнения наказаний России актуальную информацию о состоянии здоровья осужденного Олега Сенцова», - говорится в сообщении.

В письме отмечают, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии.

«Каждый день Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», - говорится в письме от Федеральной службы исполнения наказаний России.

Отмечается, что соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова с 8 июня кормят какой-то смесью.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов, находится в «удовлетворительном» состоянии.

Сам Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально, но «не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам».