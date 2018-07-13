Во Львове 9 человек отравились после приема пищи в общепите Tomash Kebab, пресс-служба департамента охраны здоровья Львовской ОГА.
Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 7-ми пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция.
Все пострадавшие питались в общепите Tomash Kebab. Также госпитализированы 2 пациента с диагнозом ОКИ в инфекционное отделение Пустомытовской ЦРБ.
По состоянию на 13 июля в стационаре находятся 9 человек.
Состояние всех пациентов средней тяжести. Всем госпитализированным медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими протоколами.
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