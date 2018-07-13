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В документах прошедшего 11-12 июля саммита НАТО впервые указано, что Россия – агрессор. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что на востоке Украины – не замороженный конфликт, как некоторые пытаются это изобразить, а настоящая война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают погибать украинские военные и гражданские. «Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт», - отметил Президент.

«Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев», - подчеркнул Глава государства, напомнив о жертвах среди военных и гражданского населения на Донбассе.

Порошенко особо подчеркнул, что в наконец-то Российскую Федерацию стали признавать агрессором не только на словах, но и в документах. «Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого саммита НАТО, агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия», - подчеркнул Президент.

Напомним, 12 июля главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призывали Российскую Федерацию как сторону Минских соглашений вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все формирования подконтрольных ей боевиков
ForUm

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