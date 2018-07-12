Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию как сторону Минских соглашений вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все формирования подконтрольных ей боевиков. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета при участии Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе, сообщает УНИАН.



«Продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный и поддерживаемый Россией, остается главной проблемой для евроатлантической безопасности, и привел к гуманитарной катастрофе на Донбассе. Это привело к гибели более 10 тысяч человек и к перемещению более 1,5 миллиона украинских граждан», - сказано в заявлении.

«Страны-союзники и Украина снова заявили о поддержке урегулирования конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями и приветствовали усилия «Нормандского формата» в этой связи. Они настоятельно призвали все стороны полностью соблюдать обязательства, под которыми они поставили подписи», - говорится в заявлении.

«Россия как сторона Минского соглашения несет значительную ответственность в этом контексте. НАТО и Украина призвали Россию вывести ее войска и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку управляемым Россией боевикам в Донецкой и Луганской областях», - отмечается в заявлении.

«Лидеры НАТО и Украина подчеркнули, что обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения, эффективный мониторинг и проверка со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вывод подчиненных российских формирований и тяжелой военной техники, а также разоружение незаконных групп остаются первыми важными шагами для деэскалации конфликта», - отмечается в заявлении.

Также сказано, что СММ ОБСЕ должна иметь полный, безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе вдоль российско-украинской государственной границы.

«НАТО и Украина призвали Россию вернуться к Совместному центру по контролю и координации для того, чтобы обеспечить посредничество в установлении режимов прекращения огня на местах», - говорится в заявлении.

Напомним, 12 июля Президент Петр Порошенко во время во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина рассчитывает на поддержку НАТО в рамках многонациональной миссии по поддержанию мира под мандатом ООН на Донбассе.