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Германия будет принимать собственные суверенные решения по поводу своих расходов на оборону и не будет считаться с заявлениями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

«Мы не являемся заложниками России или США. Мы принимаем свободные, суверенные решения относительно нашего бюджета, поставки энергии и наших торговых отношений на основе фактов», - сказал Маас.

Немецкий министр также заявил, что словесные выпады Трампа ставят под угрозу западную архитектуру безопасности.

«Речь идет не про самый крутой твит или высокий рейтинг, речь о нашей общей безопасности. Европа не может принять то, что ради провокации разрушается то, что строилось в течение многих десятилетий», - добавил Маас.

Напомним, Трамп в начале саммита НАТО жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода «Северный поток-2» и заявил, что из-за зависимости от поставок российского газа страна становится «заложницей России».

 
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