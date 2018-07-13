Кабинет Министров обеспечит поставки хлора в Украине, однако решение для проблемы с ПАО «Днепразот» нынче нет.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Что касается «Днепразота», он покупает газ по той же цене, по которой вся промышленность. Газа дешевле нет, никто не продает. Я думал, как это сделать, но у меня нет ответа на этот вопрос. Государство также не может продавать дешевле, чем газ стоит. Что касается хлора, я поручил этот вопрос Геннадию Зубко. Тот план, который он мне представил, говорит о том, что хлор в стране есть», - сказал Гройсман.

Как сообщалось раньше, в середине июня «Днепразот», который является производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на некоторых предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с дальнейшим обеззараживанием питьевой воды.