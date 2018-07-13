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В Гостомеле под Киевом депутат избил женщину обычное замечание.

Городской депутат от партии «УКРОП» Николай Пасальський выгуливал своего питбуля, сообщает ТСН.

По словам пострадавшей, на территории, где находятся маленькие дети. Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сперва бранью, а затем ударом в лицо. С сотрясением мозга женщина попала в больницу. Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.

Партия «УКРОП» подтвердила, что нападающий – Николай Пасальський. Действия своего коллеги «укроповцы» осудили и решают вопрос о его исключении из состава партии.
ForUm

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