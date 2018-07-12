Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации об установлении с 14 июля новых тарифов на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет будет стоить 8,00 грн. Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена ​​в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, в КП «Киевский метрополитен» вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным карточкам.

Кроме того, до конца июля 2018 пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, предварительно приобретенными по предыдущей стоимости жетонами и разовыми билетами старого образца без доплаты. К концу июля 2018 пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два и более жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт », «Дарница» (вестибюль № 2).

В течение августа 2018 пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, 12 июня под Киевской городской государственной администрацией проходила акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

Позже протестующие прорвались в сессионный зал Киевского горсовета, где произошло столкновение между правоохранителями и участниками акции.

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