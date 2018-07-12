также в разделеСтолица
Возле Рады автомобиль нардепа задел митингующего 22
В Киевсовете произошла стычка из-за повышения цен на проезд 38
Митингующие против повешения цен на проезд ворвались в КГГА 33
Под КГГА митингуют за и против подорожания проезда 27
В Киеве, выпав из окна, погибла 7-летняя девочка 86
На станции столичного метро полицейский дубинкой избил мужчину 46
Участнику нападения на табор ромов на Лысой горе сообщили о подозрении 25
Транспорт по развязке на «Колибрисе» пустят через неделю 30
На всех пляжах Киева не рекомендуется купаться 22
Кличко рассказал, как сходил на Atlas weekend 36
Подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве арестован без права на залог 67
Киевского патрульного разоблачили на вымогательстве 31
В Киеве на вокзале ранили журналистку 47
Задержан подозреваемый в убийстве в Киеве полицейского 51
Названо имя полицейского, которого вчера застрелили в Киеве 75
На ж/д станции Дарница от удара током погиб парень 33
«Нафтогаз» подал встречный иск на «Киевтеплоэнерго» 36
На столичных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты 28

Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации об установлении с 14 июля новых тарифов на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет будет стоить 8,00 грн. Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена ​​в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, в КП «Киевский метрополитен» вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Только в случае приобретения жетона или разового билета, пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным карточкам.

Кроме того, до конца июля 2018 пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, предварительно приобретенными по предыдущей стоимости жетонами и разовыми билетами старого образца без доплаты. К концу июля 2018 пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два и более жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт », «Дарница» (вестибюль № 2).

 

В течение августа 2018 пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Напомним, 12 июня под Киевской городской государственной администрацией проходила акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

Позже протестующие прорвались в сессионный зал Киевского горсовета, где произошло столкновение между правоохранителями и участниками акции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги