Под Киевской городской государственной администрацией проходит акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

По данным LB.ua, на акцию пришли около 200 человек.

В то же время возле станции метро «Крещатик» через дорогу от КГГА собираются сторонники поднятия цен. Это люди в форме «Киевпастранса», а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.

Напомним, с 14 июля текущего года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Сообщалось, что билет будет стоить от 6 грн 30 коп. – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой и 8 гривен – за разовую поездку.

В КГГА говорят, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн. Отмечается, что вследствие изменения тарифа на перевозку запланировано поднять уровень зарплат на предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров. Также повышение тарифов позволит увеличить объемы ремонтных работ.