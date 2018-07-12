Под Киевской городской государственной администрацией проходит акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.
По данным LB.ua, на акцию пришли около 200 человек.
В то же время возле станции метро «Крещатик» через дорогу от КГГА собираются сторонники поднятия цен. Это люди в форме «Киевпастранса», а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.
Напомним, с 14 июля текущего года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Сообщалось, что билет будет стоить от 6 грн 30 коп. – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой и 8 гривен – за разовую поездку.
В КГГА говорят, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн. Отмечается, что вследствие изменения тарифа на перевозку запланировано поднять уровень зарплат на предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров. Также повышение тарифов позволит увеличить объемы ремонтных работ.
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